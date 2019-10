Twistkapelletjes worden nog dit jaar heropgebouwd Kristof Pieters

04 oktober 2019

13u34 1 Sint-Gillis-Waas Er is een aannemer aangesteld voor de heropbouw van de Twistkapelletjes. De twee kapelletjes werden bij drie aanrijdingen in een half jaar tijd tot puin herleid.

De legendarische ‘twistkapelletjes’ op de grens van Sint-Pauwels en Kemzeke werden tussen december 2017 en juni 2018 vernield bij drie verschillende aanrijdingen. Het eerste kapelletje sneuvelde in december 2017 toen een bestuurder van een bestelwagen de controle verloor en op het historisch stuk erfgoed inreed. Tot ieders verbazing gebeurde er in maart vorig jaar opnieuw een ongeval. Het tweede kapelletje liep zware averij op maar ‘overleefde’ de klap. Een derde ongeval was in juni vorig jaar fataal.

Parochie-oorlog

De twistkapelletjes op het kruispunt van de Grouwesteenstraat en de Heerweg zijn beschermd sinds 1981 en hebben een bijzondere geschiedenis. Aanvankelijk stond hier slechts één kapel precies op de scheiding van het grondgebied Sint-Pauwels en Kemzeke. Het werd druk bezocht en het offerblok bevatte steeds aanzienlijke bedragen. Het werd daarom onderwerp van een heuse ‘parochie-oorlog’ tussen Sint-Pauwels en Kemzeke. Uiteindelijk werd een compromis bereikt door een tweede kapel te bouwen op amper enkele meter afstand van de eerste. Aan die rel rond offergeld hebben ‘De Twistkapelletjes’ daarom hun naam te danken.

“We hebben het puin van de kapelletjes zorgvuldig bewaard in ons gemeentemagazijn en de verzekering heeft 26.000 euro uitgekeerd voor de heropbouw”, zegt schepen Wilbert Dhondt (CD&V). “Er is nu een aannemer aangesteld en hij zal de kapelletjes nog dit jaar heropbouwen met de authentieke materialen. We gaan met de rest van het budget het pleintje heraanleggen. We hadden nog zware kettingen liggen die vroeger als afsluiting dienden rond de kerk en bekijken of dit voldoende is om de kapelletjes bescherming te bieden tegen nieuwe aanrijdingen.”