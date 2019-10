Twee Polen zwaargewond na klap tegen boom JVS/PKM

09u16 0 Sint-Gillis-Waas Bij een verkeersongeval in de Fortstraat in De Klinge zijn zondagnamiddag twee mannen met de Poolse nationaliteit zwaargewond geraakt. Eén van hen verkeerde een tijd in levensgevaar.

De man die in levensgevaar verkeerde, werd met spoed naar het universitair ziekenhuis in Antwerpen overgebracht. Hij zat als passagier in de auto, die in de Fortstraat tegen een boom knalde. De chauffeur verloor in een bocht op het landelijke wegje de controle over zijn stuur, mogelijk door onaangepaste snelheid. De wagen slipte en knalde hard tegen de dikke boom. De brandweer moest de passagier die gekneld zat uit de verhakkelde wagen bevrijden.