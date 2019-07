Twee ongevallen op twee weken tijd in Polderstraat: “Dringend nood aan snelheidsremmers” Kristof Pieters

07 juli 2019

10u30 0 Sint-Gillis-Waas De bewoners van de Polderstraat willen dat er snelheidsremmende maatregelen worden genomen. Vooral ’s nachts wordt het gaspedaal diep ingedrukt op de kaarsrechte baan. Op twee weken tijd waren er twee ongevallen. Serge De Groof en Lissa Poot hadden hun auto amper één dag in bezit toen deze in de nacht van vrijdag op zaterdag werd aangereden.

Het koppel zat in de woonkamer toen ze plots een zware klap hoorden. “We wisten meteen hoe laat het was want twee weken eerder was ook de auto van de buurman al aangereden”, klinkt het. “Buiten zagen we de ravage. De bestuurder, een Nederlander, was ongedeerd maar beide voertuigen waren total-loss. Een geluk bij een ongeluk want bij onze buur had de dader vluchtmisdrijf gepleegd. Dit keer kon de chauffeur geen kant meer uit want de schade aan zijn eigen wagen was te groot.”

Voor Serge en Lissa is het wel een zware dobber. “We hadden de auto nog maar één dag eerder aangekocht”, zucht Serge. “Hopelijk komt de verzekering snel met een vergoeding over de brug want onze spaarcenten zitten hierin. Ik neem zelf vaak het openbaar vervoer maar Lissa werkt ’s nachts in de haven en heeft een auto nodig. We hebben nu een wagen geleend van vrienden.”

Het koppel is niet verrast door het ongeval. “Het is een kaarsrechte baan waar enorm hard wordt gereden. Overdag is de zichtbaarheid goed maar ’s nachts worden chauffeurs verrast door auto’s die op de baan geparkeerd staan. Bovendien is de openbare verlichting erbarmelijk. Vroeger stonden onze auto’s veilig op de berm maar er werd intussen een fietspad aangelegd. Dat is goed nieuws voor de fietsers maar men had het beter aan de overkant van de baan gelegd. Nu doen onze auto’s eigenlijk dienst als snelheidsremmer met alle gevolgen vandien.”

De bewoners uit de Polderstraat vragen al langer aan de gemeente om maatregelen te nemen en zijn intussen een petitie gestart. In november vorig jaar richtte een dronken chauffeur een grote ravage aan toen hij met zijn bestelwagen inreed op een rij geparkeerde auto’s. Eén van de voertuigen werd toen in de vitrine van een kapsalon gekatapulteerd. Volgens de buurtbewoners is de baan al langer een populaire sluipweg van en naar Nederland, vooral voor wie een tikkeltje te diep in het glas heeft gekeken.

Nico De Wert (N-VA) bracht de problemen afgelopen donderdag nog ter sprake op de gemeenteraad. “Dat was naar aanleiding van het vorige ongeval met vluchtmisdrijf”, vertelt hij. “De overdreven snelheid is in de meeste gevallen de oorzaak van deze ongevallen. Vorig jaar werd een deel van de Polderstraat bovendien ook geasfalteerd. De geluidsoverlast is daardoor wel gedaald, maar asfalt nodigt chauffeurs ook uit om harder te rijden. Het is jammer dat op dat moment geen snelheidsremmende elementen geplaats zijn zoals verkeersdrempels of bloembakken.”

Burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) belooft om de verkeersveiligheid in de Polderstraat onder de loep te nemen. “We nemen dit zeker ernstig en ik zal samen met de dienst mobiliteit onderzoeken welke maatregelen zich opdringen. Ik ga ook contact opnemen met de politie om deze situatie grondig te bespreken.”