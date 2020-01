Twee inzittenden lichtgewond na aanrijding met geparkeerd voertuig Kristof Pieters

02 januari 2020

01u48 0 Sint-Gillis-Waas In de Reepstraat in Sint-Gillis-Waas zijn woensdagavond twee lichtgewonden gevallen bij een ongeval.

De bestuurder van een Mercedes reed in op een wagen die op de rijbaan geparkeerd stond. Bij de botsing raakten de twee inzittenden lichtgewond. Ze werden ter plaatse verzorgd in een opgeroepen ziekenwagen. Beide wagens liepen heel wat schade op en werden getakeld. Het is niet de eerste keer dat er zich in de Reepstraat zulk ongeval voordoet. Enkele maanden geleden gebeurde op bijna dezelfde plaats een identiek ongeval.