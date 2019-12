Twee inzittenden gewond nadat auto uit de bocht gaat in Sint-Niklaasstraat Kristof Pieters

30 december 2019

06u02 1 Sint-Gillis-Waas In de Sint-Niklaasstraat in Sint-Gillis-Waas zijn in de nacht van zondag op maandag twee gewonden gevallen bij een zware crash. De auto ging daarbij enkele malen over de kop.

Omstreeks 0.15 uur verloor de bestuurder in een bocht in de Sint-Niklaasstraat de controle over zijn voertuig. De wagen slipte en ramde aan de linkerkant van de weg een haag en enkele paaltjes die de rijbaan en het fietspad scheiden. De wagen kwam na enkele keren over kop te zijn gegaan zo’n 50 meter verder op zijn kant tot stilstand op het fietspad. Beide inzittenden, een jonge man en een jonge vrouw, werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De wagen werd getakeld en was total-loss. De brandweer had ook heel wat opruimwerk.