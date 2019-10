Twee gewonden bij stevige klap tegen geparkeerde auto in Reepstraat Kristof Pieters

16 oktober 2019

22u54 0 Sint-Gillis-Waas In de Reepstraat in Sint-Gillis-Waas zijn woensdagavond twee gewonden gevallen bij een verkeersongeval. Een auto reed in op een geparkeerde wagen. Daarbij vielen twee gewonden.

Het ongeval gebeurde omstreeks 20.30 uur. Een bestuurder werd verrast door een geparkeerde auto op de rijbaan en reed er achteraan aan hoge snelheid op in. De klap was behoorlijk hevig, want de aangereden wagen werd een aantal meter weggeslingerd. De bestuurder en de passagier raakten gewond en werden naar het ziekenhuis overgebracht. Op het moment van het ongeval regende het hard waardoor de zichtbaarheid slecht was. Mogelijk lag dat mee aan de oorzaak van het ongeval.