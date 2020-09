Twaalfde editie van Klingse Boscross op komst Joris Vergauwen

24 september 2020

14u35 0 Sint-Gillis-Waas Voor het twaalfde jaar op rij staat de Klingse Boscross op het programma, in de Clingse bossen op 3 en 4 oktober.

Uitzonderlijk zijn de verschillende lopen dit jaar verspreid over twee dagen: op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. “Op die manier kunnen we de veiligheid garanderen en de coronamaatregelen strikt volgen. Het is belangrijk dat deelnemers en toeschouwers een mondmasker meebrengen en hygiëne hoog in het vaandel dragen”, klinkt het bij de organisatie.

Op zaterdag vinden de 5 en 10 kilometer plaats. De eerste wave start om 14 uur.

Zondag is het dan de beurt aan de kleuters en kinderen uit de lagere school. De kleuters starten om 11.30 uur en de kinderen uit de lagere school om 13 uur. Dat gebeurt ook telkens in waves per leeftijd en geslacht.

De organisatoren zijn Omnisport gezinsbond De Klinge, vrienden van de Klingse Boscross, de scholen van groot Sint-Gillis-Waas, MOEV en de dienst Sport.

Inschrijven kan via www.omnisportdeklinge.com/klingse-boscross. Inschrijven op de dag zelf is niet meer mogelijk.