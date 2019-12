Toneelgroep WIK voor laatste keer op de planken in Clinge Kristof Pieters

10 december 2019

20u47 1 De Klinge Toneelgroep WIK speelt komend weekend voor de laatste keer in zaal Malpertuus in buurgemeente Clinge. Volgend jaar keert het gezelschap terug naar het parochiehuis dat tegen die tijd volledig verbouwd zal zijn.

WIK koost voor het stuk ‘Op droog zaad’ van Luc Kerkhofs. Er zijn opvoeringen op 13, 14 en 15 december. De regie is voor de tweede keer in handen van Jeannine Van De Vyvere. Op de planken staan Rudy Van Bunder, Ellen Van Puyvelde, Sofie De Rop, Wendy Van Puyvelde, Dirk Van Raemdonck, Christiane Maes, Jean-Pierre Lenssens en nieuwkomer Jochem Mariman.

Bijna uitverkocht

“Normaal gezien zou volgende zomer het OC parochiehuis De Klinge afgewerkt zijn en kunnen we terug in ons eigen dorp spelen”, zegt Rudy Van Bunder. “Gelukkig maar. Clinge is niet zo veel verder maar toch houdt de verplaatsing veel mensen tegen. We hebben wat meer moeite moeten doen, maar zitten intussen toch al aan een dikke 350 verkochte kaarten. Voor de zaterdagavondvoorstelling zijn we op 30 kaarten na uitverkocht.”

Nieuw is dat er sinds dit jaar met genummerde plaatsen gewerkt wordt. Wie eerst bestelt, heeft de beste plaatsen. Kaarten kosten in voorverkoop 9 euro voor volwassenen en 6 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. Aan de kassa betaal je respectievelijk 10 euro en 7 euro voor kinderen.

Volgend jaar viert WIK haar 75-jarig jubileum en staat actrice Christianne Maes voor de 50ste keer op de planken. Dit zal samen met de terugkeer naar het parochiehuis uitgebreid gevierd worden.