Toelage voor steriliseren, castreren en chippen van huiskatten Kristof Pieters

15 november 2019

14u22 1 Sint-Gillis-Waas De gemeente Sint-Gillis-Waas geeft vanaf deze maand een toelage voor het steriliseren, castreren en chippen van huiskatten. De subsidie bedraagt 30 euro voor de sterilisatie van een kattin en 10 euro voor de castratie van een kater. Je krijgt 12 euro voor het chippen/registreren van je huiskat. De toelage geldt voor maximaal twee huiskatten per gezin per jaar.

Volgens een besluit van de Vlaamse regering moeten katten vòòr de leeftijd van vijf maanden verplicht gesteriliseerd worden. Met die maatregel wil men het aantal zwerfkatten terugdringen. Door het aanbrengen van een chip kunnen verloren huiskatten dan weer sneller herenigd worden met de eigenaar. De gemeente wil inwoners hierbij financieel ondersteunen. De toelage loopt van november 2019 tot en met december 2020.

Schuilhokken

De gemeente heeft ook twee schuilhokken besteld voor zwerfkatten. “We gaan wel niet communiceren waar die staan, want anders gaan mensen daar misschien katten droppen”, zegt schepen Tom Ruts (Groen). “We organiseren vier keer per jaar samen met de vzw RATO een vangactie van zwerfkatten. De katten worden dan onderzocht door een dierenarts en vervolgens gesteriliseerd of gecastreerd om daarna terug uit te zetten. Als inwoners overlast ondervinden van zwerfkatten, kunnen ze dit melden bij de gemeente en dan wordt de melding mee opgenomen bij de eerstvolgende vangactie.”

Het meldingsformulier is terug te vinden op de website van de gemeente. Meer info: 03/727.17.00 of ondernemen@sint-gillis-waas.be.