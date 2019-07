Toelage voor energiebesparende investeringen vervangt tussenkomst op elektriciteitsfactuur bij verenigingen Kristof Pieters

09 juli 2019

10u23 2 Sint-Gillis-Waas Het gemeentebestuur gaat verenigingen voortaan financieel ondersteunen als ze energiebesparende maatregelen nemen. De toelage vervangt de premie die werd gegeven voor het bijpassen bij de elektriciteitsfactuur.

“We blijven verenigingen ondersteunen maar geven enkel een andere invulling aan de premie”, verduidelijkt schepen Herwin De Kind (Groen). “De toelage voor de kosten in elektriciteitsgebruik worden omgebogen naar een toelage om energiebesparende maatregelen te nemen. Met deze maatregelen kunnen de verenigingen hun kosten beperken en wordt er een bijdrage geleverd aan de klimaatdoelstelling.”

De gemeente financiert die toelage met de inkomsten die ze krijgt uit de participatie in de windmolens van Electrabel Green Projects. Er zal dit jaar 50.000 euro in de pot worden gestoken. Voor het jaar 2020 wordt dit verdubbeld tot 100.000 euro. In 2021 valt dit terug tot 50.000 euro.

“Voor dit jaar blijft alles nog hetzelfde, alleen kunnen de verenigingen bijkomend een dossier indienen waarin zij aantonen dat ze energiebesparende maatregelen gaan nemen en daarvoor van deze toelage willen gebruik maken”, legt De Kind uit. “Vanaf 2020 is enkel nog de toelage voor energiebesparende maatregelen van toepassing. Een investering in energiebesparende maatregelen kan soms duur uitvallen. Daarom bieden we ook de mogelijkheid om de voorziene toelage voor vijf jaar in één keer op te vragen in het jaar dat de vereniging investeert.”

Indien het budget niet volledig is opgebruikt, wordt dit naar de volgende jaren verschoven. “Er wordt dus aan de verenigingen de nodige tijd gegeven om zich hier op voor te bereiden. We begrijpen dat dit voor de verenigingen een hele klus is en willen de verenigingen dan ook adviseren bij het indienen van hun dossier.

Indien de verenigingen al energiebesparende maatregelen troffen, kunnen zij nog een dossier indienen voor facturen vanaf 1 januari 2018.

Oppositiepartij N-VA is tevreden maar betreurt wel wel dat er geen duidelijke criteria zijn opgesteld. “We weten niet welke maatregelen wel en niet in aanmerking komen en dat kan leiden tot enige willekeur bij de beoordeling van de aanvragen”, klinkt het.