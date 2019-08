Toch koers tijdens kermis maar wel ’s avonds om hinder te beperken Kristof Pieters

08 augustus 2019

15u57 8 Sint-Gillis-Waas Het Feestcomité van Sint-Gillis-Waas organiseert samen met TTC Ronde dan toch een wielerwedstrijd op maandag 2 september tijdens de jaarlijkse zomerkermis. Eerder kondigde het comité aan om geen koersen meer te organiseren door een tekort aan vrijwilligers en de vele klachten over verkeershinder.

Er komt dus toch geen einde aan een zestig jaar lange traditie. Het feestcomité kondigde eerder aan om te stoppen met de kermiskoersen door een tekort aan seingevers en vrijwilligers maar ook omwille van de klachten over de verkeershinder die deze koersen met zich meebrengen. Dat gaat van ouders die niet tijdig bij de kinderopvang geraken tot bedrijfsleiders die zelfs dreigen met juridische stappen en schadeclaims.

Niet laten gebeuren

“Dit kon ik niet laten gebeuren”, zegt Andy Van Duyse van TTC Ronde. “Deze wielerwedstrijden zijn belangrijk en de meeste inwoners staan hier wel positief tegenover. Ik wou dus graag mee mijn schouders zetten onder de organisatie van deze wielerwedstrijd. Om de verkeershinder te beperken, kozen we ervoor om de wedstrijd pas ’s avonds te laten plaatsvinden.”

Op maandag 2 september kunnen inwoners genieten van ‘Sint-Gillis-Waas koerst’, een wielerwedstrijd voor inwoners en toeristen tijdens de Septemberkermis in het centrum van onze gemeente.

De wedstrijd bestaat uit twee delen. Om 18 uur is er een wedstrijd voor recreanten, inwoners en plaatselijke wielerclubleden (40 km). Om 19.15 uur zijn de wielertoeristen aan de beurt (55 km). Het parcours loopt langs de Kasteelstraat, Burgemeester Omer De Meyplein, Kerkstraat, Stationstraat, Tybaartstraat, Loeverstraat, Aststraat, Gaversstraat, Doornstraat en Sint-Niklaasstraat. Inschrijven en betalen kan via café 7’Nivoo. De Septemberkermis in Sint-Gillis-Waas vindt plaats van 31 augustus tot en met 4 september en zal dit jaar plaatsvinden op het Burgemeester Omer De Meyplein. Naast de kermis en wielerwedstrijd is er ook ‘Singilles zingt, jaarmarkt, jetonworp en heel wat tentoonstellingen.