Tiener aangereden op kruispunt Zandstraat Kristof Pieters

26 juni 2020

In de Zandstraat in Sint-Pauwels is donderdag een auto in aanrijding gekomen met een minderjarige voetgangster. Het 15-jarige meisje raakte lichtgewond en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde donderdag om 10.24 uur.