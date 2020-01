Tien diensten krijgen vaste stek in Welzijnshuis: opening vindt plaats op 15 januari JVS

06 januari 2020

16u46 0 Sint-Gillis-Waas Op 15 januari verhuist het Welzijnshuis naar de Zwanenhoekstraat 1A. Daar krijgen tien diensten, waaronder ook een aantal externe partners, een vaste stek of een vast spreekuur.

Alle welzijnsdiensten van Sint-Gillis-Waas worden verenigd in het nieuwe Welzijnshuis. Het gaat onder meer om de sociale dienst van het OCMW, de welzijnsdiensten van de gemeente (kinderopvang, gezondheidspreventiebeleid, ouderenbeleid, ontwikkelingssamenwerking en lokaal sociaal beleid), de thuiszorgdiensten, de woondienst, Wijk-Werken Waas en het vrijwilligerswerk. Vanaf maart sluiten in het gerenoveerde gebouw ook nog Kind en Preventie, Kind en Gezin, de kinderopvangdienst van de Gezinsbond met de Spelotheek en de Landelijke Kinderopvang Stekelbees aan.

Werking verbeteren

Schepen van Welzijn Marita Meul (CD&V): “Dat alle welzijnsdiensten op één locatie zitten, is heel positief voor de inwoners. Dat zal onze werking nog verbeteren.” Met de komst van de nieuwe vleugel van het woon-zorgcentrum De Kroon konden de kamers van het ‘oud moederhuis’ omgevormd worden tot kantoren voor het Welzijnshuis.

Vanaf 15 januari gaat het Welzijnshuis open in de Zwanenhoekstraat 1A. De balie is elke werkdag open tussen 9 en 12 uur voor nieuwe aanvragen en spreekuren van de medewerkers. In de namiddag kan je enkel op afspraak komen tussen 14 en 17 uur en dinsdag tot 19 uur. Vrijdagnamiddag is het Welzijnshuis gesloten.

Info: 03 202 80 00, welzijnshuis@sint-gillis-waas.be