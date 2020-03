Thuisverkoper toiletpapier met woekerprijzen haalt zich woede van heel dorp op de hals: “Maar ik heb gewoon tegen aankoopprijs verkocht” Joris Vergauwen

25 maart 2020

10u28 82 Sint-Gillis-Waas Een thuisverkoper van toiletpapier heeft zich niet geliefd gemaakt in het grensdorp De Klinge. Het gezin verkocht toiletpapier, keukenrollen en handgel aan woekerprijzen. De burgemeester heeft intussen de verkoop verboden. De vrouw die de thuisverkoop organiseerde, zegt dat ze niet uit winstbejag handelde. “Ik heb tegen aankoopprijs verkocht.”

Al een paar dagen stond er een witte bestelwagen in de Trompwegel in De Klinge, met grote opschriften op om de verkoop van toiletpapier, keukenrol en ontsmettende handgel te verkondigen. Voor een pak toiletpapier met 32 rollen moest je er 20 euro betalen, voor een rol keukenpapier 4,5 euro en voor 500 milliliter handgel 17,5 euro. Deze producten zijn in de supermarkt zo’n anderhalf keer goedkoper, maar op sommige plaatsen is er dezer dagen schaarste. En daar leek deze thuisverkoper van te profiteren. Je kon er zelfs met bancontact betalen.

“Schandalig”, klonk het dan ook eensgezind in De Klinge. Velen dachten eerst dat het om een grap ging. “Maar blijkbaar menen ze het echt. Dat is er zwaar over. Zoiets doe je je dorpsgenoten toch niet aan?!” Het gezin zou in De Klinge ook een mobiele frituur uitbaten, al lijkt dat in de toekomst een minder goed idee. “Nooit gaan we daar nog frieten halen”, klinkt het in het dorp.

Verbod

Burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) heeft dinsdagavond de thuisverkoper een verbod opgelegd. Eerst was er nog onduidelijkheid, omdat de betrokkene over een kaart voor ambulante handel beschikt en er vanop hun oprit al dan niet nog zou mogen worden verkocht. “Maar na verder opzoekingswerk en contact met verschillende instanties blijkt dat ambulante verkoop van niet-voedingsmiddelen verboden is”, aldus burgemeester De Rudder. “De politie zal optreden indien nodig. Deze mensen zijn alleszins op de hoogte gebracht en zullen alles verwijderen.”

“Niet uit winstbejag”

Het gezin uit de Trompwegel vindt de commotie niet fijn, maar wil duidelijk maken dat het niet om winstbejag gaat. “Eerst en vooral heeft mijn vader hier niks mee te maken. Dit is mijn initiatief”, vertelt de dochter, die liever anoniem blijft. “Ik ben hiermee gestart omdat er simpelweg geen toiletpapier meer te verkrijgen was in de winkels in het dorp. En we mochten ook niet meer over de grens. Eerst mocht ik dit wel doen, dan weer niet. En nu is het duidelijk dat het niet meer kan. Dan is het zo. Ik heb dit echter niet gedaan om winst te maken. Dat heb ik ook zo uitgelegd en aangetoond aan de politie. Ik heb die artikelen aan aankoopprijs weer verkocht. Ok, die prijzen liggen hoog, maar ik heb ze aangekocht bij een horecaleverancier. Welke? Dat ga ik niet zeggen, uit respect voor die mensen met wie ik al lang samenwerk. Ook voor hen zijn het moeilijke tijden. Ik ga niet verder reageren op de hele heisa. Ik heb niks verkeerd willen doen.”