The Musketeers openen brouwerijcafé: “Zelfs fans uit buitenland komen naar hier” Kristof Pieters

23 juni 2019

14u09 2 Sint-Gillis-Waas Bierliefhebbers mogen een nieuwe hotspot aan hun lijstje toevoegen. Brouwerij The Musketeers heeft een eigen café geopend in de voormalige steenbakkerij in de Reepstraat. Op de kaart staat het volledige gamma bieren maar geregeld zal er een nieuw brouwsels in primeur te degusteren zijn.

Het brouwerijcafé moet op termijn een toeristische trekpleister worden in de regio. De start hebben de brouwers van The Musketeers alvast niet gemist. “Eén uur voor de opening op de allereerste dag stonden er al enkele fans uit Nederland voor de deur”, zegt Stefaan Soetemans. Samen met collega Kristof De Roos stond hij zelf dit weekend achter de tapkast. “En ons respect voor de horeca is er alleen maar door toegenomen”, lacht het duo. “We gaan dit uiteraard niet elke week doen maar voor het contact met de klanten is het wel een interessante ervaring.”

Al heel wat boekingen

The Musketeers openden onlangs een gloednieuwe brouwerij op de site. De oude steenbakkerij werd volledig gerenoveerd en zal voortaan worden uitgebaat als brouwerijcafé. “Er zijn 120 zitplaatsen binnen en evenveel buiten”, somt Soetemans op. “Op de bovenverdieping is een zaaltje voor nog eens 200 personen. We hebben er nog geen reclame voor gemaakt en toch al een 15-tal boekingen binnen, vooral van bedrijven. Op termijn gaan we dit nog verder uitwerken en zullen er ook arrangementen worden aangeboden. Groepen en bedrijven zullen dan een brouwerijbezoek kunnen combineren met andere activiteiten of een seminarie. Door de verhuis van onze brouwerij hebben we daar echter nog geen tijd voor gehad. Het is al razend druk geweest natuurlijk. Alleen de verhuis op zich was al een enorm project en we hebben er dan ook nog eens de opening van een eigen café aan gekoppeld.”

Het complex oogt bijzonder fraai. De contouren van de oude steenbakkerij bleven bewaard en binnen werd gekozen voor een industriële look.

Eind juli ook brasserie

Als manager voor het café heeft de brouwerij Evy De Nys aangetrokken. Zij zal zich uitsluitend met het brouwerijcafé en de bijhorende giftshop bezighouden. “Eind juli starten we ook met een brasseriekeuken”, vervolgt Stefaan Stoetemans. “Die zal laagdrempelig zijn maar wel kwaliteitsvol. We bieden nu wel een ‘goesting’-plank aan met daarop vleeswaren van De Laet en kaas gemaakt op basis van Troubadourbier. Op de kaart staan verder natuurlijk alle bieren uit ons gamma. Het gaat dan in de eerste plaats om de Troubadourbieren maar ook de Belgian Legends-serie is te verkrijgen net als de Buckelist-bieren. In die laatste reeks is er net het nieuwe bier ‘Party on a Jamaican Beach’ verschenen. Het is een fris zomers biertje dat erg enthousiast onthaal wordt en hier dus in avant-première gedegusteerd kan worden. We gaan in ons brouwerijcafé trouwens ook regelmatig bieren aanbieden die niet op de markt worden gebracht. Het wordt dus ook een beetje onze speeltuin. We kunnen op die manier zien wat er goed aanslaat bij het publiek.”

De site is nog niet helemaal voltooid. Eind dit jaar zal er ook een fietspad worden aangelegd dat de verbinding maakt tussen de Reep- en Kattestraat. In juli starten ook de brouwerijbezoeken.

Het brouwerijcafé is open van woensdag tot zondag, telkens van 14 tot 22 uur.