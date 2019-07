Stretchen tussen de (nieuwsgierige) ezels Kristof Pieters

05 juli 2019

10u37 0 Sint-Gillis-Waas Wie zijn dagelijkse ochtendgymnastiek eens in een totaal ander decor wil doen, kan zaterdag 6 juli terecht bij de vzw Anegria. Daar vindt een stretchingsessie plaats tussen de ezels. De opbrengst gaat integraal naar het opvangcentrum voor deze dieren.

Het initiatief is aan zijn derde editie toe en komt van Petra Van Hoecke van Petra’s D.A.N.C.E Classes. “Nog tot augustus houden we elke maand een lichte ochtendgymnastiek in de weide of de stallen van Anegria”, legt ze uit. “We doen dit tussen de ezeltjes zelf. Die komen ons uiteraard nieuwsgierig bekijken. Ze zijn heel aaibaar en het contact met de dieren zorgt voor een speciale sfeer. Er komt geen muziek aan te pas. De enige begeleiding zijn de geluiden van de natuur rondom. Wie wil, kan de oefening daarna gewoon elke dag thuis verder zetten.”

De workout duurt 45 minuten en wordt gevolgd door verse koffie of thee met gebak. “Dat wordt met heel veel liefde gemaakt door een paar grote dierenvrienden met een talent voor bakken. De Recepten worden ook verkocht aan wie graag weten wil hoe ze zelf de lekkerste taarten moeten maken.” Deelname kost 10 euro. Alle opbrengsten gaan integraal naar de vzw Anegria. Daar worden 124 ezels opgevangen. Het gaat om dieren die verwaarloosd werden. Bij Anegria krijgen ze een nieuwe thuis met veel aandacht, verzorging, medische opvolging en de juiste voeding. Dat kost natuurlijk ook geld en daarom dat dit initiatief werd genomen. De stretchingsessie start om 11 uur en vindt plaats bij de vzw zelf in de Trieststraat in Sint-Gillis-Waas. Meer info via https://www.facebook.com/events/1525974180872068/