Streekproducten organiseren voor het eerst ‘Dag van de smaak in Waasland’ Kristof Pieters

12 november 2019

18u44 8 Waasland Smaak Van Waas, een coöperatieve vennootschap van Wase hoeve- en streekproducenten, organiseert op zondag 17 november de eerste ‘Dag van de smaak in het Waasland’. Van 10 tot 17 uur zullen alle vijftien producten hun producten promoten en laten proeven.

Smaak Van Waas werd twee jaar geleden opgericht en telt intussen vijftien streekproducenten. “Het aanbod was van bij de start al heel divers en het breidt bovendien nog steeds uit”, zegt coördinator Sven De Wever. “Door samen te werken versterken ze elkaar zonder dat daarbij de eigenheid van de verschillende bedrijven verloren gaat.”

Recent traden onder meer microbrouwerij Stanium uit Beveren en geitenboerderij ’t Eikenhof uit Lokeren toe net als Bie’s Vocaatje uit Sint-Niklaas en Hilde’s Ambachten dat confituren produceert. De laatste nieuwkomer is Bites of Eden uit Beveren dat chocolade, koekjes, granola en gezonde bakjes produceert. Wim Tindemans van Stanium is alvast erg enthousiast over zijn toetreding. “Ik denk dat er ook nog heel wat opportuniteiten zijn om nieuwe smaken te creëren door te werken met elkaars producten”, reageert hij.

De streekproducten willen zondag 17 november ook tonen dat ze in staat zijn om zelf een groot evenement te organiseren. “Tijdens de eerste editie van de ‘Dag van de smaak in het Waasland’ zullen alle producten aanwezig zijn bij ijshoeve De Boey in Sint-Gillis-Waas”, licht Sven De Wever toe. “Het publiek kan er ook proeven. Er is kinderanimatie en doorheen de dag staan er enkele natuurwandelingen op het programma om de directe omgeving te leren kennen.”

Naast de bovenvermelde nieuwkomers nemen ook deel: de Arenberghoeve en het Saeftingherhof uit Beveren, Beck To Basics (vlier/vlaai/bees), Ross Coffee uit Kruibeke, ijshoeve De Boey, fruithoeve Berckelaer, catering 123Klaar, groenteteler Kleibeek uit Sint-Gillis-Waas, varkensbedrijf Pietrain De Grain uit Temse en brouwerij Broers uit Wachtebeke. Ook de Bond der Brood- en banketbakkers doet mee.

De deuren zijn open van 10 en 17 uur en tussen 10 en 13 uur kan men ook aanschuiven voor een Smaak van Waas-brunch. Deelnemen aan de brunch kost 25 euro (kinderen -12 jaar betalen 15 euro), aperitief inbegrepen). Inschrijven kan via info@smaakvanwaas.be.

Ijshoeve De Boey is gelegen aan de Groenendijk 11 in Sint-Gillis-Waas.