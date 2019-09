Storm wil drie nieuwe windmolens bouwen ten noorden van E34 Kristof Pieters

16 september 2019

16u50 2 Sint-Gillis-Waas Windparkontwikkelaar Storm heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor drie nieuwe windturbines ten noorden van de expresweg E34. De windmolens komen tussen de wijk ’t Kalf tot voorbij de Zalegemdijk.

Storm heeft recent ook al een windmolenpark gerealiseerd langs de E34 in Melsele en heeft nu haar oog laten vallen op het nog onontgonnen gebied ten noorden van de expresweg. Bij eerdere pogingen om drie windturbines te bouwen in Verrebroek kreeg het bedrijf heel wat tegenwind van de bevolking en de gemeente. Die trok naar de Raad van State tegen de milieuvergunning.

Nu wil Storm het dus eerst proberen op grondgebied van Sint-Gillis-Waas. De drie windmolens zullen een tiphoogte hebben van 200 meter en een vermogen van 5.800 kw per turbine. De meest oostelijke turbine komt wel te liggen in een buffergebied rond het natuurreservaat Kreken van Saleghem. In principe is het inplanten van een windmolen wel vergunbaar in zo’n zone, maar het is afwachten of Natuurpunt hiermee akkoord zal gaan.

Net als in alle andere parken wil Storm inwoners van Sint-Gillis-Waas laten participeren in het project. Nog dit jaar zal de provincie een beslissing vellen over de vergunning. Als die verleend wordt, start de bouw in 2020 en kunnen de turbines in 2021 in gebruik genomen worden.

Het gemeentebestuur heeft nog geen advies gegeven. Dat zal pas gebeuren na het openbaar onderzoek dat nog loopt tot en met 30 september.