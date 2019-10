Stickers ruilen voor Sint-Gillisse receptenboek Kristof Pieters

08 oktober 2019

17u57 3 Sint-Gillis-Waas De lokale handelaars van Sint-Gillis-Waas pakten dit jaar uit met een vervolg op ‘het Sint-Gillisse stickerboek’. Dit keer geen foto’s van vroeger en nu, maar wel recepten met een lokale toets. Wie nog stickers ontbreekt kan deze week terecht op enkele ruilbeurzen.

Het stickerboek was vorig jaar een schot in de roos. Wie aankopen deed bij een lokale handelaar, kreeg een pakketje stickers met foto’s van vroeger en nu. Voor het vervolg werd de culinaire toer opgegaan. Een aantal plaatselijke chef-koks stonden in voor de gerechten.

Wie een volledig receptenboek bijeen wou krijgen, moest ongeveer 100 stickers verzamelen. De spaaractie liep in september af. Wie nog op zoek is naar die éne ontbrekende sticker kan terecht op enkele geef- en ruilbeurzen. Op woensdag 9 oktober kan dat van 15 tot 16 uur in de Wase Golf in de Reepstraat of van 19 tot 21 uur in 7’nivoo op het Burgemeester Omer De Meyplein. Donderdag 10 oktober is er ook nog een ruilmoment in café (Ou)de Statie in De Klinge en op donderdag 17 oktober tot slot is er een ruilbeurs in Den Ouden Hof in Meerdonk van 14 tot 15 uur.

Het volgeplakte stickerboek kon tot en met 28 september binnengebracht worden bij de gemeente om kans te maken op 2 x 250 euro aan Sint-Gillisse kadobonnen. Postte je een zelfgemaakt recept op de Facebook-pagina van het receptenboek maak je eveneens kans op 2 x 250 euro aan kadobonnen. De prijsuitreiking is op dinsdag 8 oktober om 20 uur in de raadzaal van het Administratief en Bestuurscentrum. De winnaars worden telefonisch gecontacteerd.