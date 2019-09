Standpunten over procedure bouwproject Sint-Helena blijven ook na commissiezitting verdeeld Kristof Pieters

05 september 2019

16u00 2 Sint-Gillis-Waas De gemeenteraadsleden kregen in een commissiezitting tekst en uitleg over het dossier van de verkoop van de vroegere Sint-Helenakliniek in de Blokstraat. De standpunten blijven na afloop echter ongewijzigd. Volgens de oppositie zijn er fouten gebeurd maar de meerderheid ziet geen graten in het dossier.

De commissiezitting kwam er na beschuldigingen van onregelmatigheden bij de toewijzing van het voormalige Sint-Helenaziekenhuis aan een projectontwikkelaar. Volgens de oppositie kregen kandidaten verschillende cijfers meegedeeld over de mogelijk uitbreiding van de vloeroppervlakte wat een groot verschil kan maken in de rendabiliteit van het project.

Bart Casier, directeur van Interwaas, kwam op de commissie toelichting geven over het verloop van het dossier. Burgemeester Maaike De Rudder ontkent niet dat er verschillende cijfers circuleerden over de toegestane uitbreiding. “Maar dat was wel in verschillende fasen van de procedure”, benadrukt ze. “Het is logisch dat de gunningsleidraad veel gedetailleerder is dan de selectieleidraad. Zo is er inderdaad wel wat verwarring ontstaan. Ik blijf er echter bij dat we een heel sterk dossier hebben.”

Makelaar Chris Scheerders ziet dit anders. “Het is duidelijk dat het college haar beslissing al genomen heeft en een vergunning zal afleveren die in strijd is met de stedenbouwkundige voorschriften. Het is dan ook zo goed als zeker dat ik hiertegen beroep zal aantekenen bij de Bestendige Deputatie.”