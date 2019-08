Spring- en speelpret rond de Roomanmolen Kristof Pieters

18 augustus 2019

15u04 0 Sint-Gillis-Waas Nog tot 19 uur vanavond kunnen kinderen zich uitleven op 14 springkastelen die opgesteld staan rond de Roomanmolen in Sint-Pauwels. Het gaat om een organisatie Jump Around. Door het minder goede weer is de opkomst jammer genoeg niet erg groot.

Jump Around is een verhuurbedrijf van springkastelen. Om het gamma eens in de kijker te zetten worden zondag 14 springkastelen en hindernisbanen opgeblazen op het terrein van de Roomanmolen in Sint-Pauwels. Naast pop-up springpret kunnen kinderen zich ook uitleven met allerlei spelletjes. Het springkastelendorp staat nog tot vanavond 19 uur opgesteld. De toegangsprijs bedraagt 6 euro voor kinderen tot 12 jaar. Voor de ouders is er een gezellige bar en een foodtruck.