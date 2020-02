Sportmixkamp in de krokusvakantie JVS

11 februari 2020

14u35 0 Sint-Gillis-Waas In de krokusvakantie vindt in sporthal De Gavers het Sportmixkamp plaats.

Alle kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar zijn welkom op het Sportmixkamp, dat plaatsvindt van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari in sporthal De Gavers. De activiteiten starten om 9 uur en eindigen om 16 uur. Er is opvang van 8 tot 9 uur en van 16 tot 17.30 uur.

Elke dag staan er een vijftal verschillende sporten op het programma. Op dinsdag 25 februari maakt de groep een uitstap naar het provinciaal recreatiedomein Puyenbroeck in Wachtebeke.

Inschrijven kan via de webshop www.sint-gillis-waas.be/webshop. Meer info bij de gemeentelijke sportdienst: 03 727 17 00, sport@sint-gillis-waas.be