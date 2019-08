Spektakelfeestmarkt in dorpscentrum JVS

02 augustus 2019

11u10 0 Sint-Gillis-Waas In het centrum van Sint-Gillis-Waas vindt zaterdag een ‘spektakelfeestmarkt’ plaats.

Het gemeentelijk feestcomité en de Unie Handelaars Zone 50 organiseren op zaterdag 3 augustus vanaf 16 uur de jaarlijkse editie van hun spektakelfeestmarkt in de Kerkstraat en Kronenhoekstraat en aan het Omer De Meyplein.

Om 16 uur is er de officiële opening met de harmonie Sint-Cecilia, met daarna optredens van onder meer HIGH5, The Golden Years Band, De Strooien Hoedjes, Cusforda, Pascale en Mike Steve, Mike Dreamer en Sandra De Moor. Er is kinderanimatie met Kip van Troje. Verenigingen en handelaars zorgen voor een braderie met zo’n 80 standen. Het feest in het dorp duurt tot 2 uur ‘s nachts.