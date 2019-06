Speelplein Bagoniewijk krijgt opknapbeurt en wordt rookvrije speelzone Kristof Pieters

26 juni 2019

17u07 1 Sint-Gillis-Waas In de Bagoniewijk is woensdag het vernieuwde speelplein feestelijk geopend. Er kwamen verschillende avontuurlijke speeltoestellen bij. Het is tegelijk de eerste rookvrije speelzone in de gemeente.

De herinrichting van het speelplein gebeurde in samenspraak met de buurtbewoners. In totaal investeerde de gemeente zo’n 4.500 euro in nieuwe speeltuigen. Er werd gekozen voor een klimtoestel maar voor de kleintjes kwam er ook een nieuwe schommel. Verder is er ook een nieuwe pingpongtafel geplaatst. De gemeente zorgde ervoor dat de speeltoestellen aansluiten bij de gemiddelde leeftijd van de kinderen die er wonen. Op termijn wil het gemeentebestuur ook de veiligheid verhogen door een zone 30 in te voeren.

Het speelplein in de Bagoniewijk is sinds woensdag ook de eerste rookvrije speelzone in de gemeente. “Net omdat ze kindvriendelijke plaatsen zijn, kunnen speeltuinen een sterke voorbeeldrol vervullen. Volwassenen en rokers die op deze plaatsen komen, kunnen kinderen het goede voorbeeld geven door er niet te roken”, zegt schepen Marita Meul (CD&V). In de plaats van rook mocht iedereen woensdag symbolisch bellen blazen.