Speelbos al meer dan jaar afgesloten door bodemvervuiling Kristof Pieters

08 juli 2019

18u34 0 Sint-Gillis-Waas Het speelbos op de Sint-Helenasite in Sint-Gillis-Waas is al meer dan een jaar afgesloten door een bodemvervuiling. Volgens schepen Tom Ruts (Groen) is het echter wachten op OVAM om de sanering te kunnen opstarten.

Tijdens graafwerken voor de buitenaanleg van het nieuwe woonzorgcentrum werd begin vorig jaar een zware bodemverontreiniging vastgesteld. De aannemer legde een stort van medisch afval bloot. Het stort is afkomstig van de vroegere Sint-Helenakliniek en dateert van de jaren vijftig en zestig. Daarnaast is er ook een chemische verontreiniging van zowel de grond als het grondwater. “Deze tweede vervuiling zit dieper, op zo’n één meter, en het gaat om zware metalen en minerale oliën. Het gaat alleszins om een ernstige vervuiling en ook om een aanzienlijke oppervlakte van zo’n 800 vierkante meter.

Het speelbos aan de Sint-Helenasite werd daarom gesloten. Een jaar later is nog altijd geen zicht op een startdatum van de sanering. “Het dossier is overgemaakt aan OVAM”, zegt schepen Tom Ruts. “Het is natuurlijk jammer dat het speelbos in deze zomervakantie onbruikbaar is. Op korte termijn zal er niet veel veranderen. Voor de sanering zal het bos grotendeels moeten verdwijnen. In het kader van de nieuwe verkaveling ’t Broek komt er echter een nieuwe speel- en wandelzone. De bedoeling is het aangrenzende speelbos daarin te integreren zodat er een grotere recreatiezone zal ontstaan.”