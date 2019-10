Snelheidsduivel geflitst aan 117 km/uur in bebouwde kom Kristof Pieters

15 oktober 2019

17u40 3 Waasland-Noord Van 30 september tot 13 oktober controleerde de politie van de zone Waasland-Noord 10.590 voertuigen op hun snelheid. 685 bestuurders reden sneller dan de toegelaten snelheid.

Eén bestuurder reed 117km/u in het Spaanskwartier in Meerdonk. De toegelaten maximumsnelheid is er 50 kilometer per uur. Het grootst aantal overtreders was in de De Stroperstraat. Daar werden 173 chauffeurs geflitst op een totaal van 1.336 voertuigen. Procentueel waren er wel meer overtredingen in de Reepstraat. Daar werden 30 chauffeurs geflitst op een totaal van 164. Ook in de Baarstraat waren er veel hardrijders, 33 op een totaal van 183. In de Kerkstraat in Vrasene vlogen er 58 van de 837 gecontroleerde bestuurders op de bon en in de Dijkstraat in Melsele waren dit er 46 op een totaal van 865.