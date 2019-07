Snelheidsdisplay in Polderstraat na twee ongevallen op twee weken tijd Kristof Pieters

23 juli 2019

09u16 0 Sint-Gillis-Waas Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas heeft een eerste maatregel genomen om de overdreven snelheid in de Polderstraat in Meerdonk aan banden te leggen. Er werd een snelheidsdisplay geplaatst dat chauffeurs moet sensibiliseren.

De bewoners van de Polderstraat hadden begin deze maand aan de alarmbel getrokken nadat er op twee weken tijd twee ongevallen gebeurden. Serge De Groof en Lissa Poot hadden hun auto amper één dag in bezit toen deze ‘s nachts werd aangereden. De bewoners uit de Polderstraat waren intussen een petitie gestart. In november vorig jaar richtte een dronken chauffeur een grote ravage aan toen hij met zijn bestelwagen inreed op een rij geparkeerde auto’s. Eén van de voertuigen werd toen in de vitrine van een kapsalon gekatapulteerd. Volgens de buurtbewoners is de baan al langer een populaire sluipweg van en naar Nederland, vooral voor wie een tikkeltje te diep in het glas heeft gekeken.

Het gemeentebestuur beloofde intussen om de verkeersveiligheid in de Polderstraat onder de loep te nemen en te bekijken welke maatregelen nodig zijn.