Snelheidsbeperking en asverschuivingen moeten Polderstraat veiliger maken Kristof Pieters

14 juli 2020

17u18 0 Meerdonk Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas heeft een actieplan opgesteld om de verkeersveiligheid in de Polderstraat in Meerdonk te verbeteren. Het gaat onder meer om een snelheidsbeperking en asverschuivingen om dit af te dwingen.

De Polderstraat is een druk gebruikte ontsluitingsweg tussen Meerdonk en De Klinge, Kieldrecht en de Nederlandse grens. In het verleden vonden op de kaarsrechte baan al heel wat ongevallen plaats. Vorig jaar werd in de buurt een petitie gehouden na enkele zware verkeersongevallen. Er werd daarom een actieplan uitgewerkt om de verkeersproblemen en leefbaarheid in deze straat te verbeteren.

De belangrijkste ingreep is het verlagen van de snelheidslimiet. De maximale toegelaten snelheid in de volledige Polderstraat is teruggebracht naar 50 km/u. Er zijn ook snelheidsremmende elementen geplaatst. In de omgeving van huisnummer 60 werd er een rijbaanversmalling geplaatst en op een drietal locaties zijn er voortaan asverschuivingen om de snelheid af te remmen. .

Gevaarlijk en hinderlijk parkeren

Vanaf het kruispunt met de Lange Nieuwstraat wordt over ruime afstand ook nog een parkeerverbod ingevoerd om het gevaarlijk en hinderlijk parkeren van zware voertuigen buiten de bebouwde kom te verhinderen. De nodige wegmarkeringen worden in de loop van deze maand nog aangebracht.