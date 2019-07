Slachtoffer van aanrijding in Reepstraat overleden in ziekenhuis Kristof Pieters

18 juli 2019

01u19 0 Sint-Gillis-Waas De 92-jarige fietser, die woensdag werd aangereden aan een oversteekplaats in de Reepstraat in Sint-Gillis-Waas, is in het ziekenhuis overleden aan de gevolgen van het ongeval.

Het slachtoffer is een man uit Sint-Niklaas. Hij reed met zijn elektrische fiets op het fietspad dat parallel loopt naast de Watergang der Hoge Landen. Toen hij de Reepstraat dwarste, verleende hij geen voorrang en werd hij aangereden door een auto. De aanrijding was niet zo zwaar maar het slachtoffer kwam wel heel ongelukkig ten val met zijn hoofd op de rijbaan. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis waar hij later dus is overleden aan de opgelopen verwondingen.