Sinterklaas mag eerste fietsstraat feestelijk openen, bloembakken verhinderen gevaarlijke inhaalmanoeuvres Kristof Pieters

30 november 2019

20u25 0 Sint-Gillis-Waas Begeleid door een muziekkorps en een delegatie van het college heeft niemand minder dan Sinterklaas zaterdag de heraangelegde Nieuwstraat feestelijk mogen heropenen. Het is meteen de allereerste fietsstraat in de gemeente. Vooraf klonk wel kritiek omdat chauffeurs over de voetpaden rijden om in te halen. Stalen bloembakken moeten dat nu onmogelijk maken.

Voor de heraanleg van de Nieuwstraat werd gekozen voor een nieuw wegconcept: voetpaden en rijbaan werden op één niveau aangelegd. De rijbaan in asfalt, de voetpaden in betonstraatstenen. De Nieuwstraat kreeg het statuut van fietsstraat, de allereerste in de gemeente. In een fietsstraat hebben fietsers absoluut voorrang op het gemotoriseerd verkeer. Concreet mogen auto’s fietsers niet inhalen. Fietsers mogen de hele breedte van de rijbaan gebruiken. De maximale rijsnelheid is 30 km/uur. Maar kort na de heropening doken de eerste problemen op. Bewoners stelden namelijk vast dat chauffeurs fietsers inhaalden over het voetpad waardoor er plots een wel erg gevaarlijke situatie ontstond. Ze eisten daarom dat er een afscheiding kwam tussen het voetpad en de rijbaan.

Die is er nu gekomen. Sinds twee weken staan er bloembakken in cortenstaal die het onmogelijk moeten maken om nog langer in te halen over het voetpad. “De klachten van de bewoners waren terecht”, zegt schepen van mobiliteit Tom Ruts (Groen). “Het is jammer dat chauffeurs zich niet aan de regels houden. In een fietsstraat is de auto te gast: de auto moet verplicht achter de fietser rijden. De praktijk leerde helaas dat nog niet iedereen zich aan deze regel hield. Daarom dat we met het college meteen de opdracht gaven om extra maatregelen te nemen. De plantenbakken beschermen de voetgangers en versmallen ook het profiel van de rijbaan. Enkele van de bakken hebben we nog wel wat moeten schuiven want het is uiteraard niet de bedoeling om bewoners het moeilijk te maken bij het achteruit rijden van de oprit. In het voorjaar komen er nog beplantingen maar wie wil kan ook het peter- of meterschap opnemen van zo’n plantenbak en er zelf bloemen of kruiden planten.”

Blijft enkel nog het probleem van de snelheid, zeker als er geen fietsers zijn. “De zone 30 gaan we afdwingen door rijbaankussens aan te brengen”, vervolgt Ruts. “Er komt zo’n kussen ter hoogte van de school en nog eentje in het midden van de straat.”

Burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) is tevreden met het eindresultaat. “Iedere verandering wekt altijd wat weerstand op in het begin. Dat was hier ook het geval. Een nieuwe situatie is altijd wennen maar ik ben overtuigd dat de Nieuwstraat één van de mooiste straten zal zijn als er overal bloemen staan in de plantenbakken. Deze fietsstraat is een primeur in onze gemeente en hopelijk volgen er nog.”

De oppositie bleef weg van de opening zaterdag. N-VA voerde eerder dit jaar nog een ludieke actie waarbij ze zelf bloembakken plaatste op de weg om het verkeer af te remmen.