Sint-Egidiuskerk krijgt zijn torenhaan terug, pastoor steekt tijdscapsule in koperen bol Kristof Pieters

13 december 2019

16u36 0 Sint-Gillis-Waas In de Sint-Egidiuskerk is vrijdag de torenhaan gezegend vooraleer deze eerstdaags teruggeplaatst zal worden op de kerktoren. In de koperen bol onder de haan werd een loden tijdscapsule geplaatst met daarin een kalligrafiewerk van Yolanda De Bock.

De renovatiewerken aan de daken, gevels en glasramen van de Sint-Egidiuskerk in Sint-Gillis-Waas zijn ver gevorderd. De gevels zijn afgewerkt en momenteel wordt de torenspits afgewerkt. “De reden waarom we de torenhaan nu al terugplaatsen heeft te maken met de fasering van de werken”, zegt Guido Sertyn, voorzitter van het kerkbestuur. “We moesten namelijk rekening houden met de aanwezigheid van roofvogels in de toren. Tijdens het broedseizoen mag er niet gewerkt worden.”

De torenhaan kreeg intussen een stevige poetsbeurt. “Het is nog altijd dezelfde haan die 141 jaar geleden bovenop de spits werd geplaatst bij de bouw van de kerk”, weet pastoor Marc Van Steen. Hij legde aan enkele klasjes van het eerste leerjaar van de scholen Kompas en De Klimop meteen ook de betekenis uit van de torenhaan op de kerk. Die dient niet om de bliksem af te leiden zoals één van hen dacht. “Een haan kraait als de zon opkomt, bij het begin van de dag. Zo is de haan een teken van een nieuw begin.”

De pastoor is tevreden dat de restauratiewerken goed vorderen. “De Sint-Egidiuskerk is immers de nieuwe hoofdkerk geworden van de gefuseerde parochies van Sint-Gillis-Waas en Stekene”, legt hij uit. Aan de werken hangt een prijskaartje van 800.000 euro. In het voorjaar van 2020 moeten de stellingen verdwenen zijn.