Septemberkermis verhuist naar Omer De Meyplein Kristof Pieters

30 augustus 2019

18u05 0 Sint-Gillis-Waas Dit weekend is het kermis in Sint-Gillis-Waas. Omdat er dit jaar minder attracties zijn, staan deze niet meer op het Kerkplein, maar wel op het Omer De Meyplein. Nog nieuw dit jaar is ‘Singillis Koerst’.

De kermis opent zaterdagavond om 20 uur met ‘Singilles Zingt’. Hugokee, Ina De Vos en The Smartie’s zorgen voor de begeleiding. Op zondag 1 september om 11 uur speelt de Harmonie Sint-Cecilia een aperitiefconcert, met aansluitend koud buffet. Inschrijven kan via 0476-99.09.21.

Op 2 september om 9.30 worden de overleden parochianen herdacht in de Sint-Egidiuskerk. ‘s Avonds is er het nieuwe ‘Singillis Koerst’ met start en aankomst in de Kasteelstraat. Recreanten, inwoners en plaatselijke wielerclubleden worden om 18 uur aan de start verwacht. Andere wielertoeristen mogen om 19.15 uur op de trappers staan. Op woensdag 4 september is er de jaarmarkt in de Kerkstraat. Elke deelnemende inwoner krijgt vijf kermisjetons. Vanaf 10.30 uur zorgt Orkest Bazar voor circus. Om 11 uur is er de jetonworp voor de kinderen, die gaat nu door vanuit de toren van het kasteel De Vaulogé in plaats van de kerktoren. Om 12 uur wordt de kermis afgesloten door schlagerzanger Serge Barthier. Doorlopen is er in het oud-vredergerecht ook een expo met foto’s van Herwin Vereecken en in de CM-zaal in de Pompstraat kan men terecht voor een creamarkt van Samana.