Sejad S. schuldig aan moord op zijn vrouw Fetahi Arijana (24): jury gaat nu in beraad voor strafmaat Jeroen Desmecht

21 juni 2019

13u44 5 Sint-Gillis-Waas Sejad S., de 29-jarige Kroaat die in 2016 zijn vrouw Fetahi Arijana (24) met 54 messteken om het leven bracht, is door het Gentse hof van assisen schuldig bevonden aan moord. Die kwalificatie werd deze voormiddag niet betwist door de verdediging. Christian Clement, de raadsman van S. legde wél een enorme verantwoordelijkheid bij de vader van zijn cliënt. “Sejad was al een week aan het revolteren tegen zijn vader. Hij wist dat het verhaal van de diefstal niet klopte. Toen de ‘koning Tiran’ de controle dreigde verliezen over zijn kroonprins, legde hij een bom in het hoofd van zijn zoon.”

De feiten kaderden binnen de sfeer van intrafamiliaal geweld. Fetahi Arijana (24) had Sejad verlaten nadat hij haar had beschuldigd van diefstal. S. vertrok een week na de breuk, op zondag 10 juli 2016, met een keukenmes naar het ouderlijk huis van Fetahi Arijana in Waasmunster. Hij had de nacht doorgebracht met zijn minnares in Antwerpen én wou naar eigen zeggen zijn huwelijk redden. In Waasmunster aangekomen, trof hij haar broer aan. Die bracht hem op zijn beurt naar Arijana, waarna de twee in de auto stapten om te praten. Later die dag bracht hij haar om het leven in de buurt van Wichelen. Arijana werd met maar liefst 53 messteken om het leven gebracht.

“Als ik niet had moeten trouwen, was dat niet gebeurd”

“Als Arijana en ik de keuze hadden gekregen om niet te trouwen, was dat ook nooit gebeurd. Maar we moesten wel”, vertelde S. tegen de 12 gezworenen, alvorens ze een eerste maal in beraad gingen. Naar alle waarschijnlijkheid verwees de Kroaat naar zijn buitensporig gedrag dat de voorbije dagen meermaals werd aangehaald. “Maar ik mis haar wel verschrikkelijk. Mijn kinderen zijn hun moeder kwijt. Arijana haar ouders hun dochter. Ik zou er alles voor over hebben op de klok terug te draaien, maar dat gaat niet.”

Kwalificatie niet betwist

Donderdagnamiddag pleitten de advocaat-generaal en de advocaten van de burgerlijke partijen al dat Sejad schuldig is aan moord: intentioneel én met voorbedachten rade.

Vrijdagvoormiddag nam meester Clement het woord voor de beschuldigde. “Nog voor Arijana beschuldigd werd voor de diefstal van 700 euro, werd ze al eens ‘verbannen’ na een soortgelijke roddel. Toen had ze zogezegd 2.000 euro gestolen. Fetahi moest terug naar haar ouders. De schaamte voor haar familie was groot. Tot die ‘oude gek’ (de vader van Sejad, red) plots besliste dat alles terug oké is.”

“Toen de vader van S. haar in 2016 opnieuw had van diefstal, was dat zelfs voor een ‘alfaman’ als Sejad te veel”, ging clement verder. “Hij is te ver gegaan door haar poedelnaakt te controleren. Dat besefte hij ook. U mag beweren wat u wil, maar op zijn eigen manier heeft hij altijd respect gehad voor Ariana. Als echtgenote én moeder van zijn kinderen. De bommetjes kwamen dan ook niet uit zijn koker: toen hij ontdekte dat er van diefstal geen sprake was, ging hij tegen zijn vader in. Die reageerde op zijn beurt met gif: hij vertelde Sejad dat Ariana drie jaar geleden vreemd was gegaan met zijn neef uit Zagreb.”

Volgens Clement zocht Sejad daarna toevlucht bij zijn minnares. “Maar dat was niet de bedoeling. Daarom stuurde Vader S. de broer en neef van Sejad naar dat bewuste appartement in Antwerpen. Daar ging dat mysterieuze gesprek over: de ‘koningskwestie’. Ze wilden dat hij terugkwam. Dat hij zijn plaats als kroonprins terug innam. ‘Doe in het weekend uw ding, maar leer je plaats kennen en toon respect voor je vader’, dachten ze.”

“De dag daarna raasde een tornado door zijn hoofd. Hij wou weten hoe het zat. Is ze nu vreemdgegaan, of niet? Hij had dat mes nooit mogen meenemen, maar wist in die situatie niet beter. Hij dacht haar te tonen dat het menens was. Een domme beslissing. Maar had hij toen al moordplannen? Nee. Hij ging naar daar én hoopte dat ze hem gerust ging stellen. Dat er van dat overspel niets aan was. Toen gebeurde het onvoorziene: toen Sejad Arijana vroeg of de roddel klopte, wist ze de neef bij naam te noemen. ‘Zou het dan toch waar zijn?’ Sejad zijn stoppen sloegen door. Hij trad buiten zichzelf. Eén grote bol onmacht. Eén grote bol woede.”

“We aanvaarden minstens een momentane voorbedachtheid”, besloot de meester. “Daarom vraagt Sejad u uit eerbied en respect voor haar en naar haar familie, om hem met volle rust van uw gemoed volmondig schuldig te verklaren aan moord.”