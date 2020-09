Schepenwissel bij CD&V: Chantal Vergauwen volgt in januari Marita Meul op JVS

10u27 0 Sint-Gillis-Waas Bij CD&V in Sint-Gillis-Waas volgt er in januari een schepenwissel. Marita Meul geeft dan de fakkel door aan raadslid Chantal Vergauwen.

Marita Meul is al schepen sinds 2006, met als voornaamste bevoegdheid Welzijn. Ze geeft het schepenmandaat door aan CD&V-raadslid Chantal Vergauwen, maar ze blijft wel zetelen in de gemeenteraad. Chantal Vergauwen was in de vorige bestuursperiode al even schepen, tussen 2016 en 2018. Ze krijgt naast Welzijn ook de bevoegdheid Landbouw. “Normaal gezien zou raadslid Pascal Buytaert schepen Meul vervangen, maar hij ziet af van dit mandaat. De combinatie met zijn professionele activiteiten laten de uitoefening van een schepenmandaat momenteel niet toe. Pascal Buytaert is intussen wel de nieuwe fractieleider van de CD&V in de plaats van Chris Lippens, die eveneens door professionele drukte de partij vroeg om hem als fractieleider in de gemeenteraad te vervangen”, meldt CD&V-voorzitter Richard Meersschaert.