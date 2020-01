Schepen Tom Ruts (Groen) neemt ontslag: “Om persoonlijke redenen, maar met pijn in het hart” Erik Rombaut nieuwe schepen voor Groen Joris Vergauwen

09 januari 2020

19u07 0 Sint-Gillis-Waas Schepen Tom Ruts (Groen) heeft zijn ontslag ingediend. Hij neemt al na één jaar afstand van zijn mandaat, om persoonlijke redenen. Hij wordt in het schepencollege vervangen door Erik Rombaut (Groen).

Verrassing in de bestuursmeerderheid van CD&V en Groen-sp.a, waar al na één jaar een schepenwissel is. Deze week diende Groen-schepen Tom Ruts zijn ontslag in. Ruts is bevoegd voor mobiliteit, dierenwelzijn en groenbeheer. Tijdens de gemeenteraad donderdagavond vond de eedaflegging plaats van de nieuwe schepen, Erik Rombaut (Groen). Tom Ruts blijft wel gemeenteraadslid.

“Met spijt in het hart”

“Omwille van persoonlijke redenen heb ik ontslag genomen als schepen. Ik ga daar liever niet verder op in. Het is een persoonlijke beslissing. Ik heb even tijd nodig voor mezelf. Daarom laat ik mijn mandaat over aan mijn collega Erik Rombaut. Het is wel met pijn in het hart dat ik deze stap zet”, aldus Tom Ruts. “En voor alle duidelijkheid: ik wil zeker benadrukken dat mijn ontslag geen politieke redenen heeft. Dat heeft er niks mee te maken. Ik blijf ook gemeenteraadslid. Erik en ik wisselen dus van zetel.”

“Trots op verwezenlijkingen”

Ruts was pas schepen sinds januari 2019, maar vindt dat er het voorbije jaar goed gewerkt is. “Ik ben trots op mijn verwezenlijkingen en de projecten die vastgelegd zijn in het meerjarenplan. Op vlak van mobiliteit is het duidelijk dat we kordaat de kaart van de zachte weggebruiker kozen: de Nieuwstraat als fietsstraat, autoluwe straten als de Bosstraat, 50 km/u op de gewestweg N403, het tonnageverbod voor zwaar doorgaand vervoer, plannen en budgetten voor veilige schoolomgevingen én de geplande heraanleg van het spoorwegpad als volwaardige fietssnelweg zijn enkele van de meest opvallende projecten. Toen ik vorig jaar de allereerste schepen werd van Dierenwelzijn stond Sint-Gillis-Waas onderaan de ranking die dierenrechtenorganisatie GAIA had opgemaakt. Ik kan nu met recht en rede zeggen dat we bij een nieuwe ranking voor dierenwelzijn volop meedoen in de kopgroep. Er geldt een vuurwerkverbod, de nieuwe losloopzone voor honden in Sint-Pauwels kent veel succes, de gemeente geeft subsidies voor de sterilisatie van huiskatten én we hebben ons zwerfkattenbeleid op punt gesteld.”

Erik Rombaut (64), het voorbije jaar al fractieleider van Groen-sp.a in de gemeenteraad van Sint-Gillis-Waas, neemt als schepen ook de bevoegdheden van Tom Ruts over.