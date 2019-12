Rookontwikkeling in woning in Bosstraat, twee honden om het leven gekomen Kristof Pieters

25 december 2019

00u39 4 Sint-Gillis-Waas De brandweer van de posten Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas werd op kerstavond rond 21.50 uur opgeroepen voor een hevige rookontwikkeling in een woning in de Bosstraat. Voor twee honden kwam alle hulp jammer genoeg te laat.

De precieze oorzaak van de brand is nog onduidelijk maar mogelijk was er kortsluiting ontstaan aan een elektrisch apparaat. Het vuur was vanzelf gedoofd. Toen de bewoners ter plaatse arriveerden, was er wel nog een zware rookontwikkeling. Voor twee honden kwam alle hulp jammer genoeg te laat. Er kwamen ook twee ziekenwagens ter plaatse om de bewoners te controleren op rookintoxicatie.