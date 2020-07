Rookontwikkeling in appartement in Kronenhoekstraat door vergeten pan op kookvuur Kristof Pieters

22 juli 2020

22u48 0 Sint-Gillis-Waas De brandweer van de post Sint-Gillis-Waas werd woensdagavond om 21.20 uur opgeroepen voor een brandgeur en rookontwikkeling in de keuken van een appartement op de 2e verdieping in de Kronenhoekstraat in het centrum van Sint-Gillis-Waas.

De bewoners namen de rook en brandgeur in hun keuken waar, maar vonden zelf geen oorzaak. De brandweer kon die wel snel achterhalen: deze lag namelijk in het naastgelegen appartement. De bewoner van die flat had een pan vergeten op het vuur met rookontwikkeling tot gevolg. Via een verluchtingsrooster kon de rook zich naar het naastgelegen appartement verspreiden. De tussenkomst van de brandweer beperkte zich tot het verluchten van de flats. Niemand raakte gewond.