Rita (74) moet na 50 jaar huis verlaten door verzakking: “Een moeilijke periode maar ik hou me sterk” Kristof Pieters

19 maart 2020

15u16 0 De Klinge Terwijl iedereen zich thuis opsluit, moet Rita De Bock (74) haar huisje op Klingedorp verlaten. Vorige week begon haar woning te verzakken door graafwerken op een aanpalend perceel. Intussen zijn er stabiliteitswerken uitgevoerd maar van terugkeren is nog lang geen sprake. “Ik heb gelukkig een flat gevonden aan de overkant van de staat maar deze woelige tijden had ik natuurlijk liever gewoon thuis doorgebracht. Ik woon hier al vijftig jaar, mijn drie kinderen zijn er opgegroeid en mijn man is er overleden.”

De verzakking gebeurde vorige week dinsdag op een werf in Klingedorp. Op de plek waar vroeger een bakkerij gevestigd was, gaat een projectontwikkelaar een nieuwbouw neerzetten met enkele appartementen. De verzakking deed zich voor toen de kraanbestuurder de laatste restanten van een kelder aan het weghalen was. Plots begon hierdoor de gevel van de woning van Rita De Bock weg te zakken. De vrouw kon enkel nog een paar spulletjes meegraaien en moest vervolgens haar huis verlaten. Deze week is een aannemer begonnen met stabiliteitswerken. De gevel is verstevigd met ijzeren steunbalken maar het zal wellicht nog wel een tijdje duren vooraleer Rita kan terugkeren.

“Als ik al kan terugkeren”, benadrukt ze. “Deze werken hebben vooral als doel om te verhinderen dat mijn huis plots zou instorten. Het blijft echter afwachten hoe men die enorme verzakking ongedaan kan maken. De grootste schade is er in de gang. Die deur is voorlopig dichtgemetseld.”

Rita werd de voorbije week opgevangen bij haar kinderen maar vond intussen een flatje aan de overkant van de straat. “Het is natuurlijk allemaal wat krapper dan mijn huis maar ik ben wel blij dat ik naar deze buurt kan terugkeren. Hier ken ik immers iedereen. Vanuit mijn raam kan ik nu de vorderingen volgen op de werf. Ik heb het appartement voor één maand gehuurd maar ik hou er wel rekening mee dat het nog lang kan duren voor ik kan terugkeren. Al mijn persoonlijke spullen liggen nog in huis. Ik kon alleen wat papieren en kleren meenemen maar alle grote zaken staan er nog. Ik mag echter enkel binnen onder begeleiding van de brandweer. Zodra de stabiliteitswerken beëindigd zijn, zou ik normaal wat kunnen verhuizen.”

Eigen plekje

Ondanks alle ellende houdt Rita de moed erin. “Het huis staat er voorlopig nog en toen vorige week alles plots begon te kraken had het ook erger kunnen aflopen”, beseft ze. “Ik word goed opvangen door mijn kinderen maar tegelijk ben ik ook blij dat ik eerstdaags naar die flat kan verhuizen. Iedereen moet nu thuisblijven door het coronavirus en het is wellicht beter dat ik dan mijn eigen plekje heb. Het liefst keer ik natuurlijk zo snel mogelijk terug naar mijn woning. Psychisch heb ik het er wel moeilijk mee. Ik hoop echt dat ze het huis kunnen redden. Ik woon er namelijk al vijftig jaar. Mijn drie kinderen zijn hier grootgebracht en mijn man is er overleden. Het is dus veel meer dan een hoop bakstenen. Het gaat om alle herinneringen die eraan verbonden zijn.”