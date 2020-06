Ringslang gespot in buurt van terreinen KSK De Klinge Kristof Pieters

26 juni 2020

18u18 4 De Klinge In De Klinge is voor de tweede maal een ringslang gesignaleerd. Het dier werd gespot in de omgeving van de terreinen van KSK De Klinge. De laatste waarneming van een ringslang in de gemeente dateert van 2018.

De ringslang is een inheemse soort die volledig ongevaarlijk is voor de mens. Met een lengte van een meter komt ze wel behoorlijk indrukwekkend over. De Ringslang dankt haar naam aan de gele vlekken aan weerszijden van de hals, net achter de kop, die aan de bovenzijde soms samenvloeien en doen denken aan een ring. In België is het een bedreigde diersoort. Ze wordt maar zelden gespot maar in juni trekken de vrouwtjes erop uit om eieren te leggen. In 2018 werd de ringslang een eerste keer gesignaleerd in De Klinge. Het is niet zeker of het nu om hetzelfde dier gaat van twee jaar geleden.