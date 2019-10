Restauratie Roomanmolen uit de startblokken, afbrokkelende gevel krijgt beschermingslaag Kristof Pieters

07 oktober 2019

17u15 1 Sint-Gillis-Waas Een aannemer is maandag in opdracht van de provincie gestart met de restauratie van de Roomanmolen in Sint-Pauwels. De laatste jaren begon de gevel af te brokkelen waardoor ook de veiligheid in het gedrang kwam. De werken zullen een half jaar in beslag nemen.

De provincie Oost-Vlaanderen bekostigt de werken en investeert 266.766 euro in de restauratie. De Roomanmolen dateert uit 1847 en is beschermd als monument. Het provinciebestuur kocht de molen in 2003 maar het beheer is wel in handen van de gemeente. “Zolang de restauratiewerken bezig zijn, kunnen er geen activiteiten meer plaatsvinden”, zegt schepen van Cultuur Wilbert Dhondt (CD&V). “Dat geldt uiteraard voor de molen zelf maar ook voor de aanpalende ruimte en de tuin. We hebben uiteraard iedereen die de molen had gereserveerd op de hoogte gebracht.”

Houten stelling

Een aannemer zal nu eerst het metsel- en voegwerk aan de buitenzijde herstellen. Afbrokkelende stenen worden vervangen waarna er een afwerkingslaag tegen de gevel komt om hem in de toekomst te beschermen tegen vocht en aantasting. Het kalleien van de gevel gebeurt in dezelfde baksteenkleur zodat het uitzicht van de molen behouden blijft. Verder wordt de houten stelling vernieuwd en binnen komen er nieuwe balkkoppen.

De werken zullen een zestal maand in beslag nemen. Tegen juli moet de molen terug operationeel zijn en wordt er een groots feest gepland.