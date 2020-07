Professionele cannabisplantage met 900 plantjes ontdekt in een loods in Sint-Niklaasstraat Kristof Pieters

23 juli 2020

14u06 0 Sint-Gillis-Waas De politie van de zone Waasland-Noord heeft woensdag een grote cannabisplantage aangetroffen in een loods in de Sint-Niklaasstraat in Sint-Gillis-Waas. Eén verdachte werd ter plaatse gearresteerd.

De politie had aanwijzingen dat er verdachte zaken gebeurden in de loods. Die werd al een tijdje verhuurd aan Nederlanders. Toen agenten dinsdag ter plaatse gingen voor een controle, sloegen twee aanwezige mannen op de vlucht. Eén van hen werd gevat en meteen in de boeien geslagen. Zijn kompaan kon ontsnappen.

De reden van hun vlucht werd al snel duidelijk. Binnen trof de politie een professionele plantage aan met maar liefst 900 planten. De plantage was voorzien van aangepaste belichting en ventilatie. Het is nog niet duidelijk of er al geoogst was maar het ging alleszins om volwassen planten. De civiele bescherming kwam ter plaatse om een handje te helpen bij de ontmanteling. De cannabisplanten werden afgevoerd voor vernietiging.

De gearresteerde verdachte zal voor de onderzoeksrechter in Dendermonde worden geleid met het oog op zijn verdere aanhouding.