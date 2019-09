Proefopstelling in Bosstraat blijft voorlopig staan Kristof Pieters

22 september 2019

19u30 0 Sint-Gillis-Waas De proefopstelling met de knip in de Bosstraat blijft voorlopig staan in afwachting van een definitief ontwerp. Dat heeft het college beslist.

De proefperiode liep normaal gezien 15 september ten einde. Inwoners van de Bosstraat en de Doornstraat ontvingen ondertussen een bevraging om deze ingreep te evalueren. In afwachting van een definitief ontwerp zal de knip op het einde van de straat behouden blijven. “Zo wordt de Bosstraat veiliger voor zachte weggebruikers”, zegt schepen Tom Ruts. “We zien de Bosstraat als een missing link in het fietsnetwerk tussen het centrum en het spoorwegfietspad. We hebben bovendien oog voor het grotere plaatje en willen ook in de Doornstraat bijkomende ingrepen doen om het snel rijden en de parkeerproblemen aan te pakken.”