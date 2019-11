Porsche crasht tegen verlichtingspaal op Hogewatergangweg, bestuurder blijft ongedeerd Kristof Pieters

21 november 2019

23u07 0 Sint-Gillis-Waas Op de Hogewatergangweg in Sint-Gillis-Waas is donderdagavond om een bestuurder met zijn Porsche tegen een verlichtingspaal geknald. Die viel door de klap omver en de wagen raakte zwaar beschadigd. De bestuurder bleef ongedeerd.

De chauffeur verklaarde dat hij heel even afgeleid was en daardoor te laat opmerkte dat enkele wagens vertraagden voor een auto die linksaf de Broekpolderstraat wou inrijden. Om een aanrijding te vermijden week hij bruusk naar de zijberm uit waar hij tegen de paal knalde. De brandweer kwam ter plaatse voor het beveiligen en opruimen van de weg, die was gedurende een uurtje afgesloten voor het verkeer in beide richtingen.