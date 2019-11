Politiepost verhuist volgende maand naar tijdelijk kantoor Kristof Pieters

08 november 2019

17u40 3 Sint-Gillis-Waas Op donderdag 12 december verhuist het wijkkantoor van Politie Waasland-Noord van het Sint-Helenacomplex naar een tijdelijk kantoor naast het Administratief en Bestuurscentrum aan het gemeentepark.

Het wijkkantoor is die dag uitzonderlijk gesloten. Niet-dringende aangiftes van (brom)fietsdiefstal, winkeldiefstal, graffiti of diverse beschadigingen kan je wel online aangeven via www.policeonweb.be. Wie dringende politiehulp nodig heeft, belt bus het noodnummer 101.

Vanaf vrijdag 13 december kan je terecht in het nieuwe wijkkantoor aan het Burgemeester Omer De Meyplein. Let op: het kantoor krijgt ook een nieuw telefoonnummer: 03 376 23 60.

Door de verkoop van het Sint-Helenacomplex moet de politie verhuizen. De gemeente stelt hiervoor het oude administratieve centrum en enkele aansluitende percelen in de Kerkstraat ter beschikking. Op basis van de huidige planning zal de nieuwe politiepost wel pas klaar zijn tegen eind 2021. Dit betekent dus dat de politie twee jaar lang een tijdelijke huisvesting moet krijgen. Die komt er in containergebouwen in het gemeentepark aan het Omer De Meyplein.

De gemeente heeft Interwaas aangesteld om een private partner te zoeken die de politiepost wil bouwen. In ruil mag die de resterende grond ontwikkelen. Tegen het bestek voor de verhuis van de politiepost was echter een klacht ingediend. Het gemeentebestuur ontving intussen een antwoord van het Agentschap Binnenlands Bestuur. De waarnemend gouverneur ziet geen reden om naar aanleiding van de klacht een eventuele maatregel van toezicht te overwegen.