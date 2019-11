Politie verhuist naar containers in afwachting van nieuwbouw Kristof Pieters

21 november 2019

16u50 1 Sint-Gillis-Waas De wijkpolitiepost van Sint-Gillis-Waas verhuist op 12 december naar tijdelijke containergebouwen in het gemeentepark. Nog deze maand worden budgetten vrijgemaakt voor een nieuwbouw. Die moet klaar zijn tegen eind 2021.

Burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) en schepen Wilbert Dhondt (CD&V), bevoegd voor gebouwen, namen donderdag al een kijkje in de tijdelijk huisvesting van de politie. Die komt er in afwachting van de nieuwbouw vlak naast het administratief centrum. “We gaan nog deze legislatuur investeren in het nieuwe politiegebouw”, zegt De Rudder. “We hebben de nodige budgetten voorzien die op 12 december voorgesteld zullen worden aan de gemeenteraad. We vinden het enorm belangrijk om een politiepost te hebben in de eigen gemeente. De nieuwbouw zal vlak in het centrum liggen zodat er goede bereikbaarheid is voor al onze inwoners. De ligging vlak naast het administratief centrum kan de samenwerking tussen politie en gemeente alleen maar bevorderen.”

Schepen Dhondt benadrukt dat de werking van de politie ten allen tijde gegarandeerd zal blijven met de tijdelijke huisvesting in containers. “De politie verhuist op 12 december naar de containers, de opening van de nieuwbouw wordt voorzien eind 2021”, vult hij nog aan.