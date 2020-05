Politie schrijft al 33 corona-pv’s uit in Sint-Gillis-Waas Joris Vergauwen

04 mei 2020

21u05 0 Sint-Gillis-Waas De politie van de zone Waasland-Noord heeft in Sint-Gillis-Waas intussen al 33 corona-pv’s uitgeschreven.

In totaal zijn er in Sint-Gillis-Waas sinds midden maart 33 coronagerelateerde pv’s uitgeschreven, vooral voor het negeren van het samenscholingsverbod en voor ongeoorloofde verplaatsingen. Het gaat om twintig pv’s voor niet-essentiële verplaatsingen en dertien voor inbreuken op het samenscholingsverbod. Van die 33 pv’s werden er 8 uitgeschreven bij controles in De Klinge, vlakbij de Nederlandse grens.

Grensovergangen

In Sint-Gillis-Waas zijn de meeste grensovergangen gesloten. “Er zijn nog enkele kleine grensovergangen open voor het landbouwverkeer”, stelt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). “We weten dat er op sommige plaatsen nog mensen de grens oversteken. De politie voert echter dagelijks controles uit. Op het fietspad is dat moeilijker, maar we rekenen ook wel op het gezond verstand van de mensen. Op de grensovergangen zelf hebben we bewust geen containers of betonblokken geplaatst, maar wel nadar. Beton en containers zijn heel drastisch en hebben ook een impact op de hulpverlening. Stel dat de brandweer een dringende interventie krijgt net over de grens... Maar er zijn inderdaad nog altijd mensen die het verbod overtreden. We proberen dat met de politie op een menselijke manier aan te pakken en op te lossen.”