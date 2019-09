Politie en parket onderzoeken verdacht overlijden in bejaardenwoning Kristof Pieters

04 september 2019

21u30 0 Sint-Gillis-Waas In een seniorenwoning in de Sint-Helenastraat in Sint-Gillis-Waas is woensdag het levenloze lichaam aangetroffen van een bejaarde vrouw. Omdat er een aantal verdachte elementen waren, kwam het labo ter plaatse voor een sporenonderzoek.

Het was een buur die het stoffelijk overschot woensdagmiddag kort na 15 uur aantrof. Het is voorlopig nog onduidelijk hoe de vrouw om het leven kwam. Het kan gaan om een natuurlijk overlijden maar ook kwaad opzet is nog niet uitgesloten. Het feit dat er een aantal kasten openstonden in de woning, zorgde voor wantrouwen bij de speurders. Het parket werd ingelicht en het labo kwam woensdagavond ter plaatse voor een sporenonderzoek. Er zal ook nog een autopsie gebeuren op het lichaam om klaarheid te brengen in deze vreemde zaak. Later meer.