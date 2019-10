Poging tot inbraak in tuinhuis JVS

23 oktober 2019

15u55 0 Sint-Gillis-Waas Bewoners van de Kemphoekstraat in Sint-Gillis-Waas hebben dinsdag een inbraakpoging vastgesteld.

Dieven hadden geprobeerd om in te breken in het tuinhuis van de woning in de Kemphoekstraat. Het bleef echter bij een poging tot inbraak. De dieven raakten niet binnen.