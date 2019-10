Pilootproject om gemeente te vergroenen in strijd tegen klimaatproblematiek Kristof Pieters

24 oktober 2019

17u17 2 Sint-Gillis-Waas Sint-Gillis-Waas is één van vijf Vlaamse gemeenten die geselecteerd is voor een pilootproject van de vzw Bos+ Vlaanderen. De bedoeling is de gemeente groener te maken en oplossingen te zoeken voor lokale klimaatproblemen.

Voor het plattelandsproject ‘Plan(t) klimaatadaptatieve gemeentes in Oost-Vlaanderen’ brengt de gemeente, samen met verschillende partners, lokale klimaatproblemen in kaart en wordt naar oplossingen op lange termijn gezocht. “De focus ligt hierbij op de vergroening van de

Gemeente”, zegt schepen Tom Ruts (Groen). “De bedoeling is twee landbouwgebieden en twee woonzones robuuster te maken tegen de gevolgen van de klimaatopwarming. In een eerste fase gaan we de probleemzones in kaart brengen, in een volgende stap wordt naar oplossingen gezocht en tot slot zullen er ook realisaties gebeuren op het terrein.” Het project zal uitgerold worden in de periode 2020-2021.