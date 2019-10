Pikdorsmachine brandt deels uit op akker Kristof Pieters

13u08 0 Sint-Gillis-Waas Op een akker nabij de Sint-Niklaasstraat in Sint-Gillis-Waas is donderdag in de late avond een pikdorsmachine deels vernield door een brand. Het vuur werd opgemerkt door de bewoner van een nabijgelegen woning die de brandweer verwittigde.

Bij aankomst van de hulpdiensten sloegen de vlammen al uit het voertuig. Na een tiental minuten was het vuur onder controle. Het vuur richtte heel wat schade aan het landbouwvoertuig aan. Waarschijnlijk ligt een kortsluiting aan de basis. Donderdagnamiddag was de machine ingezet voor het oogsten van mais, maar er traden technische problemen op. De bestuurder had nog aan de machine gewerkt om het euvel op te lossen, maar moest zijn werk staken door het invallen van de duisternis.